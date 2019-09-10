Кольченко не повернеться в Крим, доки Путін при владі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з полону український активіст Олександр Кольченко не збирається повертатися до Криму, доки Путін знаходиться при владі. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
“Я покищо не будував жодних планів. В перші дні хочу відпочити, адаптуватися. І доки Путін при владі в Крим повертатися не збираюся”, — сказав Кольченко.
Нагадаємо, прокуратура Криму планує викликати для свідчень звільнених з полону українців режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка стосовно справи про їх викрадення весною 2014 року в окупованому Криму.