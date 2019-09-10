Кольченко не вернется в Крым, пока Путин у власти
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из плена украинский активист Александр Кольченко не собирается возвращаться в Крым, пока Путин находится у власти. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
“Я пока что не строил никаких планов. В первые дни хочу отдохнуть, адаптироваться. И пока Путин у власти в Крым возвращаться не собираюсь”, — сказал Кольченко.
Напомним, прокуратура Крыма планирует вызвать для дачи показаний освобожденных из плена украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко относительно дела об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.