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КМДА: Якість води в Києві під контролем, підстав для паніки немає

КМДА: Якість води в Києві під контролем, підстав для паніки немає

Київ • УНН

 • 23965 перегляди

КМДА запевняє, що якість води в Києві контрольована. Профільні служби моніторять стан води, а у разі погіршення ситуації "Київводоканал" застосує додаткові заходи для забезпечення її якості.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що ситуація із якістю води в столиці залишається контрольованою. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва, а також якість води в акваторіях річок Десна і Дніпро, передає УНН

Деталі

У разі погіршення якості води, ПрАТ "АК "Київводоканал" негайно скоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, щоб забезпечити відповідність показників якості питної води державним санітарним нормам і правилам. Алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води в річці Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, підстав для паніки немає — показники якості питної води в Києві залишаються в нормі.

На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою. Окремі організації та установи також можуть розробляти власні плани для убезпечення та реагування на можливі сценарії розвитку подій, зокрема звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води.

КМДА наголошує, що вжиття цих заходів не свідчить про настання надзвичайної ситуації. Міська адміністрація звертається до медіа з проханням не маніпулювати інформацією і не створювати паніку серед населення.

На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна" 28.08.24, 22:17 • 20598 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КиївЗдоров'я

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