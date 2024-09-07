КГГА: Качество воды в Киеве под контролем, оснований для паники нет

Киевская городская государственная администрация сообщает, что ситуация с качеством воды в столице остается контролируемой. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева, а также качество воды в акваториях рек Десна и Днепр, передает УНН.

Детали

В случае ухудшения качества воды, ЧАО «АК „Киевводоканал“ немедленно скорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы обеспечить соответствие показателей качества питьевой воды государственным санитарным нормам и правилам. Алгоритмы действий для предотвращения ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, оснований для паники нет - показатели качества питьевой воды в Киеве остаются в норме.

На случай ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой. Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать собственные планы для обеспечения безопасности и реагирования на возможные сценарии развития событий, в частности обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды.

КГГА подчеркивает, что принятие этих мер не свидетельствует о наступлении чрезвычайной ситуации. Городская администрация обращается к медиа с просьбой не манипулировать информацией и не создавать панику среди населения.

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