Кличко заявив про вибухівку у дворі одного із столичних будинків. Голова КМВА спростовує
Київ • УНН
Мер Києва повідомив про виявлення вибухівки в Дарницькому районі, але голова КМВА заперечив це. На місці знайшли предмет, схожий на водопровідну трубу.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Проте за кілька хвилин голова КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що інформація не відповідає дійсності, передає УНН.
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Додамо
Голова КМВА Тимур Ткаченко запевняє, що інформація про вибухівку у Дарницькому районі не відповідає дійсності.
Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності
За його словами, на місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.
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