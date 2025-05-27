Кличко заявив про вибухівку у дворі одного із столичних будинків. Голова КМВА спростовує

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Проте за кілька хвилин голова КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що інформація не відповідає дійсності, передає УНН.

У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці - повідомив Кличко.

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Голова КМВА Тимур Ткаченко запевняє, що інформація про вибухівку у Дарницькому районі не відповідає дійсності.

Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності - написав Ткаченко у Telegram.

За його словами, на місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу.

Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції - резюмував Ткаченко.

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