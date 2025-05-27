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У Києві стався вибух біля житлового будинку: поліцейські зʼясовують обставини

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

У Києві невідомий кинув учбову гранату з вікна будинку, вона вибухнула біля підʼїзду. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, поліція розслідує інцидент.

У Києві стався вибух біля житлового будинку: поліцейські зʼясовують обставини

В Оболонському районі столиці стався вибух біля житлового будинку. Попередньо, невідомий кинув учбову гранату із вікна будинку, вона вибухнула біля підʼїзду. Про це повідомили у Поліції Києва, пише УНН.

Деталі

Інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду

- зазначено у дописі.

Правоохоронці додають, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини інциденту. Також правоохоронці розшукують причетну до вибуху особу аби притягнути її до відповідальності.

На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, його затримали - поліція27.05.25, 16:04 • 1476 переглядiв

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