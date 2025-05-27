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В Киеве произошел взрыв возле жилого дома: полицейские выясняют обстоятельства

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

В Киеве неизвестный бросил учебную гранату из окна дома, она взорвалась возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал, полиция расследует инцидент.

В Киеве произошел взрыв возле жилого дома: полицейские выясняют обстоятельства

В Оболонском районе столицы произошел взрыв возле жилого дома. Предварительно, неизвестный бросил учебную гранату из окна дома, она взорвалась возле подъезда. Об этом сообщили в Полиции Киева, пишет УНН.

Детали

Информация о происшествии поступила сегодня около 19:10. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда

- указано в заметке.

Правоохранители добавляют, что в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также правоохранители разыскивают причастное к взрыву лицо, чтобы привлечь его к ответственности.

В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция27.05.25, 16:04 • 1476 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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