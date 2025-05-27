В Киеве произошел взрыв возле жилого дома: полицейские выясняют обстоятельства
Киев • УНН
В Киеве неизвестный бросил учебную гранату из окна дома, она взорвалась возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал, полиция расследует инцидент.
В Оболонском районе столицы произошел взрыв возле жилого дома. Предварительно, неизвестный бросил учебную гранату из окна дома, она взорвалась возле подъезда. Об этом сообщили в Полиции Киева, пишет УНН.
Детали
Информация о происшествии поступила сегодня около 19:10. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда
Правоохранители добавляют, что в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также правоохранители разыскивают причастное к взрыву лицо, чтобы привлечь его к ответственности.
В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция27.05.25, 16:04 • 1476 просмотров