Кличко заявил о взрывчатке во дворе одного из столичных домов. Глава КГВА опровергает

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Однако через несколько минут глава КГВА Тимур Ткаченко заверил, что информация не соответствует действительности, передает УНН.

Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Пиротехники направляются. Медики уже дежурят на месте - сообщил Кличко.

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Глава КГВА Тимур Ткаченко уверяет, что информация о взрывчатке в Дарницком районе не соответствует действительности.

Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется по телеграм-каналам - не соответствует действительности - написал Ткаченко в Telegram.

По его словам, на месте обнаружен предмет, похожий на водопроводную трубу.

Пожалуйста, не поддавайтесь панике и опирайтесь только на официальные ресурсы военной администрации и Национальной полиции - резюмировал Ткаченко.

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