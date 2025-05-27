Кличко заявил о взрывчатке во дворе одного из столичных домов. Глава КГВА опровергает
Киев • УНН
Мэр Киева сообщил об обнаружении взрывчатки в Дарницком районе, но глава КГВА это отрицал. На месте нашли предмет, похожий на водопроводную трубу.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Однако через несколько минут глава КГВА Тимур Ткаченко заверил, что информация не соответствует действительности, передает УНН.
Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Пиротехники направляются. Медики уже дежурят на месте
Добавим
Глава КГВА Тимур Ткаченко уверяет, что информация о взрывчатке в Дарницком районе не соответствует действительности.
Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется по телеграм-каналам - не соответствует действительности
По его словам, на месте обнаружен предмет, похожий на водопроводную трубу.
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