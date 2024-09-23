Кличко заявив про дефіцит працівників комунальних служб у Києві
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нестачу 6500 працівників комунальних служб, включаючи водіїв та будівельників. Це пов'язано з війною та мобілізацією, місто навчає жінок "чоловічим професіям".
У Києві існує дефіцит працівників комунальних служб. Наразі є приблизно 6500 вакансій, серед яких водії, машиністи метро, будівельники, працівники ЖКГ. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі Київ24, передає УНН.
"Нам не вистачає робочих рук в нашому місті. Це пов’язано з війною. Також не таємниця, що більше 120 тис. киян переважна більшість чоловіки одягнули військову форму, взяли у руки зброю, захищають нашу державу. Йде мобілізація і це також пов’язані процеси з мобілізацією, що в нас не вистачає працівників чоловічих професій і дефіцит кадрів достатньо великий. Ми озвучували цифру в 6,5 тис. вакансій, які є на сьогодні. Це водії, машиністи метро, будівельники, працівники ЖКГ. Багато професій. Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста обмеженим числом працівників, але зараз також робимо все, щоб також навчати жінок чоловічим професіям", - сказав Кличко.
Нагадаємо
53% українців вважають брак кадрів проблемою, згідно з опитуванням Центру Разумкова. Серед інших проблем ринку праці - мобілізація, відтік кадрів за кордон та тінізація економічних відносин.