Кличко заявил о дефиците работников коммунальных служб в Киеве

В Киеве существует дефицит работников коммунальных служб. Сейчас есть примерно 6500 вакансий, среди которых водители, машинисты метро, строители, работники ЖКХ. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире Киев24, передает УНН.

"Нам не хватает рабочих рук в нашем городе. Это связано с войной. Также не секрет, что более 120 тыс. киевлян подавляющее большинство мужчины одели военную форму, взяли в руки оружие, защищают наше государство. Идет мобилизация и это также связанные процессы с мобилизацией, что у нас не хватает работников мужских профессий и дефицит кадров достаточно большой. Мы озвучивали цифру в 6,5 тыс. вакансий, которые есть на сегодня. Это водители, машинисты метро, строители, работники ЖКХ. Много профессий. Мы обеспечиваем жизнедеятельность нашего города ограниченным числом работников, но сейчас также делаем все, чтобы также обучать женщин мужским профессиям", - сказал Кличко.

Напомним

53% украинцев считают нехватку кадров проблемой, согласно опросу Центра Разумкова. Среди других проблем рынка труда - мобилизация, отток кадров за границу и тенизация экономических отношений.