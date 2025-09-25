"Клуб білого бізнесу" за квартал скоротився більш ніж на чверть, зокрема зменшилася кількість ІТ-компаній
Київ • УНН
Кількість компаній та ФОПів у "Клубі білого бізнесу" зменшилася на 26% за останній квартал, до 6619 компаній та 530 ФОПів. Кількість ІТ-компаній у клубі також скоротилася на 63 одиниці.
За останній квартал бізнесів, що відповідають стандартам прозорого ведення в Україні, поменшало на 26%. 6 619 компаній та 530 ФОПів наразі перебувають в оновленому переліку Клубу білого бізнесу. Про це повідомляє "Опендатабот", пише УНН.
Деталі
Станом на середину вересня 2025 року у "Клубі білого бізнесу" 6619 компаній (92.6%) та 530 ФОПів (7.4%). В обох випадках сфера торгівлі знаходиться на першому місці — 1485 (22.4%) та 200 (37.7%) відповідно.
У податковому Клубі 355 компаній або 5,4%, що належать до категорії "Інформація та телекомунікації". Це на 63 компанії менше, ніж у липні.
Також у цій категорії 19 ФОПів або 3,6% від загальної кількості.
До речі, більшість серед 530 ФОПів у податковому віп-клубі — чоловіки (60%), жінки становлять 38%.
Серед регіонів очікувано лідирує Київ — 1 689 компаній (25,5%), помітну частку мають також Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311).
20 компаній з переліку мали доходи понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 — від 1 до 10 млрд. Найбільш численною є група компаній з оборотом від 10 до 100 млн грн — 2751 учасник. Ще 130 компаній не здали фінансову звітність за минулий рік, а 24 залишаються із закритими даними.
