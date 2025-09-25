"Клуб белого бизнеса" за квартал сократился более чем на четверть, в том числе уменьшилось количество ИТ-компаний
Киев • УНН
Количество компаний и ФОПов в "Клубе белого бизнеса" уменьшилось на 26% за последний квартал, до 6619 компаний и 530 ФОПов. Количество ИТ-компаний в клубе также сократилось на 63 единицы.
За последний квартал количество предприятий, соответствующих стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, сократилось на 26%. 6 619 компаний и 530 ФЛП в настоящее время находятся в обновленном перечне Клуба белого бизнеса. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.
Подробности
По состоянию на середину сентября 2025 года в "Клубе белого бизнеса" 6619 компаний (92.6%) и 530 ФЛП (7.4%). В обоих случаях сфера торговли находится на первом месте — 1485 (22.4%) и 200 (37.7%) соответственно.
В налоговом Клубе 355 компаний или 5,4%, относящихся к категории "Информация и телекоммуникации". Это на 63 компании меньше, чем в июле.
Также в этой категории 19 ФЛП или 3,6% от общего количества.
Кстати, большинство среди 530 ФЛП в налоговом вип-клубе — мужчины (60%), женщины составляют 38%.
Среди регионов ожидаемо лидирует Киев — 1 689 компаний (25,5%), заметную долю имеют также Днепропетровщина (631), Киевщина (498), Львовщина (467) и Полтавщина (311).
20 компаний из перечня имели доходы более 10 млрд грн за 2024 год, еще 220 — от 1 до 10 млрд. Наиболее многочисленной является группа компаний с оборотом от 10 до 100 млн грн — 2751 участник. Еще 130 компаний не сдали финансовую отчетность за прошлый год, а 24 остаются с закрытыми данными.
