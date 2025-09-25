$41.380.00
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 22130 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 36091 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 55533 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 47543 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43395 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 40019 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
24 сентября, 11:04 • 68144 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23008 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54684 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
"Клуб белого бизнеса" за квартал сократился более чем на четверть, в том числе уменьшилось количество ИТ-компаний

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Количество компаний и ФОПов в "Клубе белого бизнеса" уменьшилось на 26% за последний квартал, до 6619 компаний и 530 ФОПов. Количество ИТ-компаний в клубе также сократилось на 63 единицы.

"Клуб белого бизнеса" за квартал сократился более чем на четверть, в том числе уменьшилось количество ИТ-компаний

За последний квартал количество предприятий, соответствующих стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, сократилось на 26%. 6 619 компаний и 530 ФЛП в настоящее время находятся в обновленном перечне Клуба белого бизнеса. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.

Подробности

По состоянию на середину сентября 2025 года в "Клубе белого бизнеса" 6619 компаний (92.6%) и 530 ФЛП (7.4%). В обоих случаях сфера торговли находится на первом месте — 1485 (22.4%) и 200 (37.7%) соответственно.

В налоговом Клубе 355 компаний или 5,4%, относящихся к категории "Информация и телекоммуникации". Это на 63 компании меньше, чем в июле.

Также в этой категории 19 ФЛП или 3,6% от общего количества.

Кстати, большинство среди 530 ФЛП в налоговом вип-клубе — мужчины (60%), женщины составляют 38%.

Среди регионов ожидаемо лидирует Киев — 1 689 компаний (25,5%), заметную долю имеют также Днепропетровщина (631), Киевщина (498), Львовщина (467) и Полтавщина (311).

20 компаний из перечня имели доходы более 10 млрд грн за 2024 год, еще 220 — от 1 до 10 млрд. Наиболее многочисленной является группа компаний с оборотом от 10 до 100 млн грн — 2751 участник. Еще 130 компаний не сдали финансовую отчетность за прошлый год, а 24 остаются с закрытыми данными.

Лишь 0,63% украинских компаний вошли в налоговый Клуб белого бизнеса: данные исследования28.07.25, 11:35 • 3347 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Львовская область
Киевская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Украина
Киев