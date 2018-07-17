Клімкін про газові переговори: Україна має стати частиною європейського енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Українська сторона домовилась із Європейською комісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні. Про це після тристоронніх переговорів щодо транзиту газу в Берліні повідомив голова МЗС Павло Клімкін, передає УНН.
“Ми домовились із Єврокомісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні. Ми маємо стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС: виходитимо із спільних позицій”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, 17 липня представники Росії, України і Євросоюзу провели в Берліні тристоронню зустріч з питання транзиту російського газу через територію України.
Нагадаємо, експерти ЄС високого рівня у вересні обговорять транзит газу через Україну після 2019 року.