Тристороння зустріч України, Росії і ЄС щодо газу розпочалася в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Представники Росії, України і Євросоюзу проводять в Берліні тристоронню зустріч з питання транзиту російського газу через територію України, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У переговорах беруть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак, заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч і голова МЗС України Павло Клімкін (замість голови Міненерговугілля Ігоря Насалика). На зустріч також приїхали голова "Газпрому" Олексій Міллер і голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв. Вони відмовилися від коментарів перед зустріччю, відзначає видання.
За планом тристороння зустріч мала розпочатися о 14:30 за місцевим часом. Почалася вона на півгодини пізніше.
Перед тристоронніми переговорами була проведена двостороння зустріч Мароша Шефчовіча з Новаком, а після цього зустріч голів мінекономіки ФРН, міненерго Росії, заступник голови ЄК з Енергосоюзу і голови МЗС України.
Необхідність проведення таких переговорів виникла у зв'язку з завершенням наприкінці 2019 року строку дії двох контрактів, підписаних у 2009 році "Газпромом" і "Нафтогазом", - про постачання газу в Україну і про його транзит через територію України в Європу.
Марош Шефчовіч говорив, що Україна готова запропонувати "Газпрому" вигідний тариф для транзиту газу після 2019 року. За словами представника Єврокомісії, обсяг поставок при цьому повинен бути "комерційно доцільним" для України.
Нагадаємо, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що обсяги транзиту газу через Україну будуть додатково обговорюватися експертами.