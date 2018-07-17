Россия о газовых переговорах: объемы транзита обсудят дополнительно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Объемы транзита газа через Украину будут дополнительно обсуждаться экспертами. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы обсудили все те же вопросы — консультации по вопросу транзита российского газа начиная с 2020 года. По объемам поставок газа, которые, в принципе, Европа будет потреблять. Мы обменялись мнениями и договорились, что эти вопросы дополнительно потом еще будут изучены экспертами”, — сказал Новак.
Напомним, Россия, Украина и Еврокомиссия с участием минэкономики ФРГ обсудили сегодня возможные объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.
Отметим, необходимость в трехсторонних переговорах возникла из-за истечения в конце 2019 года сроков действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между “Газпромом” и “Нафтогазом”: о поставках газа в Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода “Северный поток — 2” из России в Германию.
Ранее сообщалось, что вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел встречи с делегациями Украины и РФ после их прибытия на трехсторонние переговоры по газовым вопросам.