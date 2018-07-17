Росія про газові переговори: обсяги транзиту обговорять додатково
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Обсяги транзиту газу через Україну будуть додатково обговорюватися експертами. Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми обговорили всі ті ж питання — консультації з питання транзиту російського газу починаючи з 2020 року. Щодо обсягів поставок газу, які, в принципі, Європа буде споживати. Ми обмінялися думками і домовилися, що ці питання додатково потім ще будуть вивчені експертами”, — сказав Новак.
Нагадаємо, Росія, Україна і Єврокомісія за участю мінекономіки ФРН обговорили сьогодні можливі обсяги транзиту російського газу через територію України після 2019 року.
Зазначимо, необхідність в тристоронніх переговорах виникла через закінчення в кінці 2019 року термінів дії двох контрактів, підписаних в 2009 році між “Газпромом” і “Нафтогазом”: про постачання газу в Україну і про транзит газу через територію країни до Європи. Питання збереження транзиту російського газу після 2019 року обговорюється і в контексті планованого будівництва газопроводу “Північний потік — 2” з Росії до Німеччини.
Раніше повідомлялося, що віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів зустрічі з делегаціями України і РФ після їх прибуття на тристоронні переговори з газових питань.