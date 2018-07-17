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8 марта, 10:25 • 133447 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169825 просмотра

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Шефчович встретился с делегациями Украины и РФ перед газовыми переговорами

Шефчович встретился с делегациями Украины и РФ перед газовыми переговорами

Киев  •  УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел встречи с делегациями Украины и РФ после их прибытия на трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом об условиях, по которым с 1 января 2020 года в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. Фотографии встреч Шефчович обнародовал в своем Twitter, передает УНН.

"Рад приветствовать господина министра Павла Климкина из МИД Украины и украинская делегация в Берлине. Рад поздравить министра энергетики Новака и российскую делегацию в Берлине, перед нашими трехсторонними газовыми переговорами", - написал он.

Напомним, сегодня в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией состоятся трехсторонние консультации относительно транзита российского газа через территорию Украины.

Pleased to welcome Minister @PavloKlimkin @MFA_Ukraine and #Ukraine 's team to Berlin. #TrilateralGasTalks pic.twitter.com/Rz5lNaXsEv

- Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 17 июля 2018 г.

Pleased to greet #Energy Minister Novak and #Russia 's delegation in Berlin ahead of our #TrilateralGasTalks . pic.twitter.com/W66edw5fSE

- Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 17 июля 2018 г.

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