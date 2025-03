Шефчович встретился с делегациями Украины и РФ перед газовыми переговорами

"Рад приветствовать господина министра Павла Климкина из МИД Украины и украинская делегация в Берлине. Рад поздравить министра энергетики Новака и российскую делегацию в Берлине, перед нашими трехсторонними газовыми переговорами", - написал он.

Напомним, сегодня в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией состоятся трехсторонние консультации относительно транзита российского газа через территорию Украины.

