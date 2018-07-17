Шефчович зустрівся з делегаціями України і РФ перед газовими переговорами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів зустрічі з делегаціями України і РФ після їх прибуття на тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року до країн ЄС транспортуватиметься по українських газопроводах російський газ. Світлини зустрічей Шефчович оприлюднив у своєму Twitter, передає УНН.
“Радий вітати пана міністра Павла Клімкіна з МЗС України та українську делегацію у Берліні. Радий привітати міністра енергетики Новака та російську делегацію в Берліні, перед нашими тристоронніми газовими переговорами”, — написав він.
Нагадаємо, сьогодні у Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією відбудуться тристоронні консультації щодо транзиту російського газу територію України.
Pleased to welcome Minister @PavloKlimkin @MFA_Ukraine and #Ukraine's team to Berlin. #TrilateralGasTalks pic.twitter.com/Rz5lNaXsEv— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 17 июля 2018 г.
Pleased to greet #Energy Minister Novak and #Russia's delegation in Berlin ahead of our #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/W66edw5fSE— Maroš Šefčovič(@MarosSefcovic) 17 июля 2018 г.