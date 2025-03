Шефчович зустрівся з делегаціями України і РФ перед газовими переговорами

“Радий вітати пана міністра Павла Клімкіна з МЗС України та українську делегацію у Берліні. Радий привітати міністра енергетики Новака та російську делегацію в Берліні, перед нашими тристоронніми газовими переговорами”, — написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією відбудуться тристоронні консультації щодо транзиту російського газу територію України.

