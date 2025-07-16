"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві

Народний депутат Сергій Кузьміних, якого вже понад два роки судять за обвинуваченням у хабарництві на понад пів мільйона гривень, продовжує отримувати щедрі виплати з бюджету України. За період із 2022 по 2024 роки Кузьміних отримав з держбюджету 2 млн 517 тис. грн компенсацій: на оренду житла, проїзд і депутатську діяльність.

УНН провів опитування серед українців та запитав як вони ставляться до отримання Кузьміних компенсації з держбюджету, попри кримінальне слідство, яке триває понад 2 роки.

Опитування показало, що ситуація викликає різке обурення серед українців. Дехто навіть пропонує поставити його "під стінку". Менш радикальні українці заявляють: "Депутати, які знаходяться під слідством, повинні повернути компенсацію депутатських витрат або перенаправити їх на фронт". А інші зазначають: "Депутати, щодо яких тривають кримінальні слідства — не мають отримувати компенсації". Повне опитування – дивіться у відео:

Нагадаємо

Народний депутат Сергій Кузьміних був викритий НАБУ у січні 2022 року за отримання хабаря у 558 тис. грн за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання в лікарню на Житомирщині. Попри наявність відеодоказів і судового процесу, який затягнувся на понад два роки, Кузьміних продовжує залишатися народним депутатом і користується всіма привілеями цього статусу.

Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується. За інформацією наданою ВАКС, з 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, а сам нардеп пропустив 22 засідання.