Сьогодні Росія, Україна та ЄС проведуть переговори про транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією 17 липня відбудуться тристоронні консультації щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року до країн ЄС транспортуватиметься по українських газопроводах російський газ. У переговорах візьмуть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак та міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це повідомляє УНН.
Переговори будуть зосереджені на планах "Газпрому" щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" та його введення в експлуатацію до кінця 2019 року. Цей газогін передбачає постачання сировини до Німеччини через Балтійське море в обхід України.
Як повідомляв УНН, представник федерального уряду Німеччини заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море не повинно ставити під загрозу статус України як транзитної держави.
Раніше, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.