Сьогодні Росія, Україна та ЄС проведуть переговори про транзит газу

Переговори будуть зосереджені на планах "Газпрому" щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" та його введення в експлуатацію до кінця 2019 року. Цей газогін передбачає постачання сировини до Німеччини через Балтійське море в обхід України.



Як повідомляв УНН, представник федерального уряду Німеччини заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море не повинно ставити під загрозу статус України як транзитної держави.



Раніше, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.