Німеччина: "Північний потік-2" не повинен загрожувати транзитному статусу України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Представник федерального уряду Німеччини заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море не повинно ставити під загрозу статус України як транзитної держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Він повідомив, що проект є упершу чергу економічним, хоча і не позбавленим політичних аспектів.
Зараз Німеччина намагається з іншими країнами ЄС "сформувати наслідки для України таким чином, щоб вони не завдавали значної шкоди Україні".
Зайберт відзначив, що Україна і надалі повинна "до певної міри залишатися транзитною країною російського газу".
Раніше, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.