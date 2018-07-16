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Німеччина: "Північний потік-2" не повинен загрожувати транзитному статусу України

Німеччина: "Північний потік-2" не повинен загрожувати транзитному статусу України

Київ • УНН

 • 13531 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Представник федерального уряду Німеччини заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море не повинно ставити під загрозу статус України як транзитної держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Він повідомив, що проект є упершу чергу економічним, хоча і не позбавленим політичних аспектів.

Зараз Німеччина намагається з іншими країнами ЄС "сформувати наслідки для України таким чином, щоб вони не завдавали значної шкоди Україні".

Зайберт відзначив, що Україна і надалі повинна "до певної міри залишатися транзитною країною російського газу".

Раніше, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.

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