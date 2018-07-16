Німеччина: "Північний потік-2" не повинен загрожувати транзитному статусу України

Він повідомив, що проект є упершу чергу економічним, хоча і не позбавленим політичних аспектів.



Зараз Німеччина намагається з іншими країнами ЄС "сформувати наслідки для України таким чином, щоб вони не завдавали значної шкоди Україні".



Зайберт відзначив, що Україна і надалі повинна "до певної міри залишатися транзитною країною російського газу".



Раніше, президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.