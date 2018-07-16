Германия: "Северный поток-2" не должен угрожать транзитном статуса Украины

Он сообщил, что проект являеится впервую очередь экономическим, хотя и не лишенным политических аспектов.



Сейчас Германия пытается с другими странами ЕС "сформировать последствия для Украины таким образом, чтобы они не наносили значительный ущерб Украине".



Зайберт отметил, что Украина и в дальнейшем должна "в определенной степени оставаться транзитной страной российского газа".



Ранее президент США Дональд Трамп назвал "ужасной ошибкой" российский проект газопровода "Северный поток-2".



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта " Северный поток-2 ".