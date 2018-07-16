Германия: "Северный поток-2" не должен угрожать транзитном статуса Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Представитель федерального правительства Германии заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море не должно ставить под угрозу статус Украины как транзитного государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Он сообщил, что проект являеится впервую очередь экономическим, хотя и не лишенным политических аспектов.
Сейчас Германия пытается с другими странами ЕС "сформировать последствия для Украины таким образом, чтобы они не наносили значительный ущерб Украине".
Зайберт отметил, что Украина и в дальнейшем должна "в определенной степени оставаться транзитной страной российского газа".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "ужасной ошибкой" российский проект газопровода "Северный поток-2".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта " Северный поток-2 ".