Сегодня Россия, Украина и ЕС проведут переговоры о транзите газа

Переговоры будут сосредоточены на планах "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2" и его ввода в эксплуатацию до конца 2019 года. Этот газопровод предусматривает поставки сырья в Германию через Балтийское море в обход Украины.



Как сообщал УНН, представитель федерального правительства Германии заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море не должно ставить под угрозу статус Украины как транзитного государства.



Ранее президент США Дональд Трамп назвал "ужасной ошибкой" российский проект газопровода "Северный поток-2".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2" .