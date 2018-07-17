Сегодня Россия, Украина и ЕС проведут переговоры о транзите газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией 17 июля состоятся трехсторонние консультации по условиям, по которым с 1 января 2020 в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. В переговорах примут участие министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНН.
Переговоры будут сосредоточены на планах "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2" и его ввода в эксплуатацию до конца 2019 года. Этот газопровод предусматривает поставки сырья в Германию через Балтийское море в обход Украины.
Как сообщал УНН, представитель федерального правительства Германии заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море не должно ставить под угрозу статус Украины как транзитного государства.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал "ужасной ошибкой" российский проект газопровода "Северный поток-2".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2" .