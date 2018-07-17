В РФ заявили о готовности к конструктивному диалогу по газу с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Россия готова к конструктивному диалогу и компромиссам на переговорах по газу с Украиной, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонних переговоров с замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия к компромиссам по газу с Украиной.
При этом российский министр не стал называть предложения России по объемам транзита, заметив, что скажет об этом позже.
Напомним, в Берлине между Украиной, Европейским Союзом и Россией 17 июля состоятся трехсторонние консультации по условиям, по которым с 1 января 2020 года в страны ЕС будет транспортироваться по украинским газопроводам российский газ. В переговорах примут участие министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.