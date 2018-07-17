У РФ заявили про готовність до конструктивного діалогу щодо газу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Росія готова до конструктивного діалогу і компромісів на переговорах щодо газу з Україною, повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками двосторонніх переговорів із заступником голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми налаштовані конструктивно, сподіваємося, що всі сторони будуть в цьому руслі обговорювати", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готова Росія до компромісів щодо газу з Україною.
При цьому російський міністр не став називати пропозиції Росії щодо обсягів транзиту, відмітивши, що скаже про це пізніше.
Нагадаємо, у Берліні між Україною, Європейським Союзом і Росією 17 липня відбудуться тристоронні консультації щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року у країни ЄС буде транспортуватися українськими газопроводами російський газ. У переговорах візьмуть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.