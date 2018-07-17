Трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по газу началась в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Представители России, Украины и Евросоюза проводят в Берлине трехстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В переговорах участвуют министр энергетики России Александр Новак, замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович и глава МИД Украины Павел Климкин (вместо главы Минэнерго Игоря Насалика). На встречу также приехали глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Они отказались от комментариев перед встречей, отмечает издание.
По плану трехсторонняя встреча должна была начаться в 14:30 по местному времени. Началась она на полчаса позже.
Перед трехсторонними переговорами была проведена двусторонняя встреча Шефчовича с Новаком, а после этого встреча глав минэкономики ФРГ, минэнерго России, зампредседателя ЕК по Энергосоюзу и главы МИД Украины.
Необходимость проведения таких переговоров возникла в связи с окончанием в конце 2019 года срока действия двух контрактов, подписанных в 2009 году "Газпромом" и "Нафтогазом", - о поставках газа в Украину и о его транзите через территорию Украины в Европу.
Шефчович говорил, что Украина готова предложить "Газпрому" выгодный тариф для транзита газа после 2019 года. По словам представителя Еврокомиссии, объем поставок при этом должен быть "коммерчески целесообразным" для Украины.
Напомним, министр энергетики России Александр Новак заявил, что объемы транзита газа через Украину будут дополнительно обсуждаться экспертами.