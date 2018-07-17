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Експерти ЄС високого рівня у вересні обговорять транзит газу через Україну після 2019 року

Експерти ЄС високого рівня у вересні обговорять транзит газу через Україну після 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У середині вересня європейські експерти високого рівня мають обговорити транзит газу через Україну після 2019 року. Про це на прес-конференції після зустрічі заявив заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович, передає кореспондент УНН.

“Ми всі дійшли висновку, що всі сторони нададуть мандат нашим високим представникам та експертам високого рівня для надання більш точних оцінок щодо нових європейських потреб у газі на наступне десятиліття”, — сказав Шефчович.

Він також розповів про основні теми, які розгляне експертна група.

“Наступне питання, яке ми хочемо охопити — це те, як застосування законодавства ЄС, яке зараз було введено в українське законодавство, вплине на майбутній транзитний контракт. Ми також вирішили, що охопимо питання, як новий незалежний оператор системи постачання України буде виконувати свої обов’язки, тому що, як ви знаєте, „Нафтогаз“ наразі готується до процесу відокремлення, і наступний контракт, який вступить в силу з 1 січня 2020 року, має передбачати нового, повністю сертифікованого оператора систем постачання. Останнє питання, яке також є дуже важливим — це те, як законодавча система ЄС буде перенесена на механізм встановлення тарифів для постачання газу з Росії через Україну до ЄС”, — сказав він.

“Це — основні теми, які розгляне старша експертна група високого рівня, що має зустрітись в середині вересня. Ми віримо, що після сьогоднішнього конструктивного духу переговорів, експерти будуть в змозі підготувати ґрунт для наступної тристоронньої зустрічі на політичному рівні. Я б вважав за краще провести їх вже у жовтні”, — заявив заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу.

Шефчовіч заявив, що в цьому питанні не можна втрачати час, і порадив проводити такі зустрічі кожні 6-8 тижнів.

Як повідомляв УНН, представники Росії, України і Євросоюзу в Берліні домовились продовжити тристоронні зустрічі з питання транзиту російського газу через територію України восени.

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