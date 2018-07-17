Эксперты ЕС высокого уровня в сентябре обсудят транзит газа через Украину после 2019 года

“Мы пришли к выводу, что все стороны предоставят мандат нашим высоким представителям и экспертам высокого уровня для предоставления более точных оценок новых европейских потребностей в газе на следующее десятилетие”, — сказал Шефчович.

Он также рассказал об основных темах, которые рассмотрит экспертная группа.

“Следующий вопрос, который мы хотим охватить — это то, как применение законодательства ЕС, которое сейчас было введено в украинское законодательство, повлияет на будущий транзитный контракт. Мы также решили, что охватим вопрос, как новый независимый оператор системы снабжения Украины будет выполнять свои обязанности, потому что, как вы знаете, „Нафтогаз“ сейчас готовится к процессу отделения, и следующий контракт, который вступит в силу с 1 января 2020 года, должен предусматривать нового, полностью сертифицированного оператора систем снабжения. Последний вопрос, который также является очень важным — это то, как законодательная система ЕС будет перенесена на механизм установления тарифов для поставок газа из России через Украину в ЕС”, - сказал он.

“Это — основные темы, которые рассмотрит старшая экспертная группа высокого уровня, которая должна встретиться в середине сентября. Мы верим, что после сегодняшнего конструктивного духа переговоров, эксперты будут в состоянии подготовить почву для следующей трехсторонней встречи на политическом уровне. Я бы предпочел провести их уже в октябре”, - заявил заместитель председателя Еврокомиссии.

Шефчович заявил, что в этом вопросе нельзя терять время, и посоветовал проводить такие встречи каждые 6-8 недель.

Как сообщал УНН, представители России, Украины и Евросоюза в Берлине договорились продолжить трехсторонние встречи по вопросу транзита российского газа через территорию Украины осенью.