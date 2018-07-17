Тристоронні переговори щодо транзиту газу продовжаться восени
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Представники Росії, України і Євросоюзу в Берліні домовились продовжити тристоронні зустрічі з питання транзиту російського газу через територію України восени. Про це на прес-конференції після зустрічі заявив заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч, передає кореспондент УНН.
“Це був довгий, але, я щасливий сказати це, продуктивний день. Я радий оголосити, що сьогодні нам вдалося встановити тристоронній процес з Україною та Росією. Іншими словами, зараз ми маємо спільну згоду, що сьогоднішня зустріч була не лише однією із вправ, і ми продовжимо восени”, — сказав Шефчовіч.
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“Ми також вирішили, що потребуємо розділити старі і нові питання, і що ми сконцентруємось на тому, як упевнитись, що ми маємо хороший новий контракт щодо транзиту в період після 2019 року”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, 17 липня представники Росії, України і Євросоюзу провели в Берліні тристоронню зустріч з питання транзиту російського газу через територію України.