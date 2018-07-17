Україна та Росія створять дорожню карту для майбутніх газових переговорів

"На попередній конференції в Федеральному міністерстві економіки обидві сторони обговорили свої початкові позиції. На цій основі буде розроблена дорожня карта для подальших зустрічей", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що у зустрічі брали участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики Росії Александр Новак.



"Зокрема, вони вели переговори щодо майбутнього формату транзиту російського газу через Україну після завершення терміну дії чинних контрактів на постачання", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні у Берліні між Україною, Європейським союзом і Росією відбудуться тристоронні консультації щодо транзиту російського газу територію України.



