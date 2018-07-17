Украина и Россия создадут дорожную карту для будущих газовых переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По приглашению федерального министра экономики Германии Питера Альтмайер сегодня в Берлине состоялись первые российско-украинские энергетические переговоры. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам предыдущей встречи с участием Германии в рамках переговоров по транзиту газа, передает УНН.
"На предыдущей конференции в Федеральном министерстве экономики обе стороны обсудили свои первоначальные позиции. На этой основе будет разработана дорожная карта для дальнейших встреч", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во встрече принимали участие вице-президент Европейской комиссии Шефчович, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики России Александр Новак.
"В частности, они вели переговоры относительно будущего формата транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставку", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Берлине между Украиной, Европейским союзом и Россией состоятся трехсторонние консультации относительно транзита российского газа через территорию Украины.