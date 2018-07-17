Трехсторонние переговоры по транзиту газа продолжатся осенью

"Это был длинный, но, я счастлив сказать это, продуктивный день. Я рад объявить, что сегодня нам удалось установить трехсторонний процесс с Украиной и Россией. Иными словами, сейчас у нас есть общее согласие, что сегодняшняя встреча была не только одним из упражнений, и мы продолжим осенью", - сказал Шефчович.

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"Мы также решили, что нужно разделить старые и новые вопросы, и мы сконцентрируемся на том, как убедиться, что мы имеем хороший новый контракт по транзиту в период после 2019 года", - заявил он.

Как сообщал УНН, 17 июля представители России, Украины и Евросоюза провели в Берлине трехстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.