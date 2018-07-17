Климкин о газовых переговорах: Украина должна стать частью европейского энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинская сторона договорилась с Европейской комиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Об этом после трехсторонних переговоров по транзиту газа в Берлине сообщил глава МИД Павел Климкин, передает УНН.
"Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью общего европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: будем исходить из общих позиций", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, 17 июля представители России, Украины и Евросоюза провели в Берлине трехстороннюю встречу по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.
Напомним, эксперты ЕС высокого уровня в сентябре обсудят транзит газа через Украину после 2019 года.