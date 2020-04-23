Кличко розповів, скільки киян отримають допомогу до річниці Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Матеріальну допомогу з нагоди 34-тої річниці Чорнобильської катастрофи отримують 53 тисяч киян. Також з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні допомогу отримає понад 78 тисяч киян. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Учора я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди 34-тої річниці Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу від 300 до 600 гривень отримують понад 53 тисяч киян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - зазначив Кличко.
Окрім того, виплати від 400 до 800 гривень отримують ветерани з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
"Також готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, їх отримає понад 78 тисяч ветеранів Другої Світової війни, учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати від 400 до 800 гривень розпочнуться вже на початку травня", - додав мер.
Нагадаємо, у Києві підняли заробітну плату лікарям, які боряться з COVID-19, на суму від 30 до 50 тисяч гривень.