Кличко рассказал, сколько киевлян получат помощь к годовщине Чернобыльской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Материальную помощь по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы получают 53 тысяч киевлян. Также по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне помощь получит более 78 тысяч киевлян. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Вчера я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Единовременную адресную социальную помощь от 300 до 600 гривен получают более 53 тысяч киевлян, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - отметил Кличко.
Кроме того, выплаты от 400 до 800 гривен получают ветераны по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Также готовится распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, их получит более 78 тысяч ветеранов Второй Мировой войны, участники АТО, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан. Выплаты от 400 до 800 гривен начнутся уже в начале мая", - добавил мэр.
Напомним, в Киеве подняли заработную плату врачам, которые борются с COVID-19, на сумму от 30 до 50 тысяч гривен.