У столиці зарплату медикам підняли до 50 тисяч гривень - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві підняли заробітну плату лікарям, які боряться з COVID-19, на суму від 30 до 50 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кожного дня ми отримуємо цифри, і велика кількість захворювань серед медиків. Тих людей, які перебувають на передовій та рятують життя і здоров’я людей. Які ризикуючи своїм здоров’ям роблять все можливе і не можливе. Я хочу їм ще раз подякувати. І ми робимо все, щоб не тільки морально їх підтримувати…Ми підняли заробітну платню для лікарів від 30 до 50 тисяч гривень", - зазначив він.
Нагадаємо, завтра на позачерговому засіданні уряд планує розглянути постанову щодо збільшення заробітної плати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, на 300%.