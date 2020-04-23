Завтра уряд планує прийняти постанову щодо збільшення заробітної плати медикам на 300%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Завтра на позачерговому засіданні уряд планує розглянути постанову щодо збільшення заробітної плати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, на 300%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Починаючи з 1 квітня всі доплати також врегульовано законодавствам, передбачено кошти в державному бюджеті після внесення відповідних змін, і завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введено COVID-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, підкреслюю: без винятку, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19", - зазначив він.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту у п’ятницю, 24 квітня, на 13:00.