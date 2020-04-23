Завтра правительство планирует принять постановление об увеличении заработной платы медикам на 300%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Завтра на внеочередном заседании правительство планирует рассмотреть постановление об увеличении заработной платы медикам, работающим с больными COVID-19, на 300%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Начиная с 1 апреля все доплаты также урегулированы законодательством, предусмотрены средства в государственном бюджете после внесения соответствующих изменений, и завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое уже окончательно урегулирует, будет введен COVID-пакет, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медицинским работникам, подчеркиваю: без исключения, работающим с коронавирусной болезнью COVID-19", - отметил он.
Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля, на 13:00.