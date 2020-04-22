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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР у п’ятницю

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР у п’ятницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту у п’ятницю, 24 квітня, на 13:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 24 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Так, передбачається розгляд наступних питань:

1) проект постанови про скасування рішення ВРУ від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3;
2) проект постанови ВРУ про скасування результатів голосування ВРУ від 16 квітня 2020 року про прийняття у другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 2653-П;
3) проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії № 2372;
4) проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів № 2809;
5) проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. № 3205, 3205-1;
6) проект закону про внутрішній водний транспорт № 1182-1-д;
7) проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі № 3364;
8) проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення у будівництві автомобільних доріг загального користування № 2234;
9) проект постанови ВРУ про утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України № 3358.

Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у цю п’ятницю, 24 квітня. На засіданні планують розглянути низку питань, зокрема, про скасування рішення парламентарів щодо ухвалення законопроекту про зміни у Регламені ВР.

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