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У "Слузі народу" розповіли, що планує розглядати ВР на засіданні у п'ятницю

У "Слузі народу" розповіли, що планує розглядати ВР на засіданні у п'ятницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у цю п’ятницю, 24 квітня. На засіданні планують розглянути низку питань, зокрема, про скасування рішення парламентарів щодо ухвалення законопроекту про зміни в Регламені ВР. Про це у Telegram написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.

Так, відповідно до порядку денного, який надійшов нардепу, на позачерговому засіданні ВРУ планують розглянути низку питань, зокрема, проекти постанов щодо скасування рішення ВР про ухвалення в цілому законопроекту про внесенян змін до Регламенту ВР.

Також передбачається розгляд законопроекту щодо підстав звільнення директора НАБУ за корупційне правопорушення.

Окрім того, планується розгляд законопректів про внесення змін до Виборчого кодексу, внесення змін до законодавства щодо безпеки використання ядерної енергії та інші.

Наразі такий проект порядку денного не підтверджений.

За його словами, у п'ятницю відбудеться 2 позачергових засідання ВР поспіль.

Як повідомляв УНН раніше, за словами нардепа Олександра Качури, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в п'ятницю, 24 квітня. Початок о 13:00.

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