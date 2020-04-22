У "Слузі народу" розповіли, що планує розглядати ВР на засіданні у п'ятницю

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у цю п’ятницю, 24 квітня. На засіданні планують розглянути низку питань, зокрема, про скасування рішення парламентарів щодо ухвалення законопроекту про зміни в Регламені ВР. Про це у Telegram написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.