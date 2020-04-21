Позачергове засідання Ради відбудеться 24 квітня - Качура
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в п'ятницю, 24 квітня. Початок о 13:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури.
За його словами, завтра, 22 квітня, буде відомий точний порядок денний.
"Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, 24 квітня. Початок о 13:00. Завтра буде відомий точний порядок денний", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигал проведе засідання уряду.
"22 квітня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Уряду. Початок о 13:00", - повідомили у Кабміні.
Відзначимо, що 22 квітня очікується рішення щодо карантину та обмежувальних заходів, що були запровадженні у зв'язку із поширенням коронавірусу.