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Шмигаль завтра збере засідання уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завтра, 22 квітня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигал проведе засідання уряду, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ. 

"22 квітня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Уряду. Початок о 13:00", - повідомили у Кабміні.

Відзначимо, що завтра очікується рішення щодо карантину та обмежувальних заходів, що були запровадженні у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Раніше у Президента заявили про намір продовжити карантин в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ пропонуватиме продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.

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