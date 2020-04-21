Шмигаль завтра збере засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завтра, 22 квітня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигал проведе засідання уряду, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.
"22 квітня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Уряду. Початок о 13:00", - повідомили у Кабміні.
Відзначимо, що завтра очікується рішення щодо карантину та обмежувальних заходів, що були запровадженні у зв'язку із поширенням коронавірусу.
Раніше у Президента заявили про намір продовжити карантин в Україні.
Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ пропонуватиме продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.