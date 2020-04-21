Шмыгаль завтра соберет заседание правительства

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 1740 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 7245 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 13661 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51704 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93640 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104175 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130040 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130009 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174476 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122100 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Шмыгаль завтра соберет заседание правительства

Шмыгаль завтра соберет заседание правительства

Киев  •  УНН

 • 23429 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Завтра, 22 апреля, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет заседание правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"22 апреля под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Правительства. Начало в 13:00", - сообщили в Кабмине.

Отметим, что завтра ожидается решение относительно карантина и ограничительных мер, которые были внедрении в связи с распространением коронавируса.

Ранее у Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.

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