Внеочередное заседание Рады состоится 24 апреля - Качура
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.
По его словам, завтра, 22 апреля, будет известна точная повестка дня.
"Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00. Завтра будет известна точная повестка дня", говорится в сообщении.
Напомним, 22 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет заседание правительства.
"22 апреля под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Правительства. Начало в 13:00", - сообщили в Кабмине.
Отметим, что 22 апреля ожидается решение относительно карантина и ограничительных мер, которые были внедрены в связи с распространением коронавируса.