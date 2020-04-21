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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91274 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103857 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Внеочередное заседание Рады состоится 24 апреля - Качура

Внеочередное заседание Рады состоится 24 апреля - Качура

Киев  •  УНН

 • 15541 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Внеочередное заседание Верховной рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.

По его словам, завтра, 22 апреля, будет известна точная повестка дня.

"Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00. Завтра будет известна точная повестка дня", говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет заседание правительства.

"22 апреля под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Правительства. Начало в 13:00", - сообщили в Кабмине.

Отметим, что 22 апреля ожидается решение относительно карантина и ограничительных мер, которые были внедрены в связи с распространением коронавируса.

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