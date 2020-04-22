В "Слуге народа" рассказали, что планирует рассматривать ВР на заседании в пятницу

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в эту пятницу, 24 апреля. На заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности, об отмене решения парламентариев о принятии законопроекта об изменениях в Регламенте ВР. Об этом в Telegram написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.