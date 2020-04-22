В "Слуге народа" рассказали, что планирует рассматривать ВР на заседании в пятницу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в эту пятницу, 24 апреля. На заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности, об отмене решения парламентариев о принятии законопроекта об изменениях в Регламенте ВР. Об этом в Telegram написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.
Так, согласно повестке дня, которая поступила нардепу, на внеочередном заседании ВРУ планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности, проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии в целом законопроекта о внесенян изменений в Регламент ВР.
Также предполагается рассмотрение законопроекта об основаниях увольнения директора НАБУ за коррупционное правонарушение.
Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс, внесение изменений в законодательство относительно безопасности использования ядерной энергии и другие.
Сейчас такой проект повестки дня не подтвержден.
По его словам, в пятницу пройдёт 2 внеочередных заседания ВР подряд.
Как сообщал УНН ранее, по словам нардепа Александра Качуры, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00.