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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР в пятницу

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР в пятницу

Киев  •  УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля, на 13:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект постановления об отмене решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3;
2) проект постановления ВРУ об отмене результатов голосования ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" № 2653-П;
3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии № 2372;
4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов № 2809;
5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. № 3205, 3205-1;
6) проект закона о внутреннем водном транспорте № 1182-1-д;
7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи № 3364;
8) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования № 2234;
9) проект постановления ВРУ о создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины № 3358.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в эту пятницу, 24 апреля. На заседании планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности, об отмене решения парламентариев о принятии законопроекта об изменениях в регламенте ВР.

Украинские Национальные Новости

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