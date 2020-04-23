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В столице зарплату медикам подняли до 50 тысяч гривен - Кличко

В столице зарплату медикам подняли до 50 тысяч гривен - Кличко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве подняли заработную плату врачам, которые борются с COVID-19, на сумму от 30 до 50 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Каждый день мы получаем цифры, и большое количество заболеваний среди медиков. Тех людей, которые находятся на передовой и спасают жизни и здоровье людей. Которые рискуя своим здоровьем делают все возможное и невозможное. Я хочу их еще раз поблагодарить. И мы делаем все, чтобы не только морально их поддерживать... мы подняли заработную плату для врачей от 30 до 50 тысяч гривен", - отметил он.

Напомним, завтра на внеочередном заседании правительство планирует рассмотреть постановление об увеличении заработной платы медикам, работающим с больными COVID-19, на 300%.

Украинские Национальные Новости

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