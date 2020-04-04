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Кличко розповів про процедуру поховання померлих від COVID-19 у столиці

Кличко розповів про процедуру поховання померлих від COVID-19 у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко розповів про процедуру поховання людей, що померли від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це Кличко розповів у інтерв’ю для Радіо Свобода, передає УНН.

Міському голові столиці поставили питання “Ви говорили про те, що є вже померлі від коронавірусу. Як вирішується питання поховання? Це спеціальні пакети, закриті труни, кремація?”, на що той відповів:

“Є протокол лікарів для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалося. Стосовно цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана у цьому протоколі кремація”, — сказав Кличко.

Раніше у МОЗ розробили інструкцію щодо поховання людей, померлих від COVID-19.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 людини — померли.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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