У МОЗ розробили інструкцію щодо поховання людей, померлих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я розробило певну інструкцію того, як відбувається поховання померлих, що захворіли на COVID-19. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"ВООЗ не рекомендує ніяких особливих правил для поховання померлих з COVID-19", - сказав Ляшко.
В той же час, з його слів, оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання, визначив всі можливі ризики, які можуть виникнути при похованні хворих з COVID-19.
"Ми розробили певну інструкцію того, як це відбувається. Зараз ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ, яка чітко покаже всім на кожному етапі поховання, щоб не допустити можливого інфікування. Перший ризик при похованні мають ритуальні обряди, тому там де можливе велике скупчення людей, прощальні поцілунки - це ті точки ризику, які потрібно унеможливити і запобігти. Тому ми вимушені рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину у останній шлях при коронавірусній хворобі", - зазначив заступник міністра.
Як повідомлялося раніше в УНН, Ляшко запевнив, що референс-лабораторія МОЗ може робити тисячу досліджень на коронавірус за день.