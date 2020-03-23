Референс-лабораторія МОЗ може робити тисячу досліджень на коронавірус за день - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У референс-лабораторії Міністерства охорони здоров'я є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень для виявлення коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні в Україні наявні тести для експрес-діагностики, які будуть використовуватись сімейними лікарями, лікарями в інфекційних відділеннях, також частина буде передана бригадам, що працюють на виклик і також забезпечено ПЦР-тестами, які є золотим стандартом коронавірусноі діагностики. Ми маємо першу поставку, найближчим часом очікуємо другу", - сказав заступник міністра.
З його слів, турбуватись про те, що не вистачатиме тест-систем не потрібно.
"Ми отримали новітнє обладнання. Сьогодні у нас в референс-лабораторії є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень, плюс є 25 лабораторій тільки в системі охорони здоров'я, спроможність яких - робити 290 досліджень", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я перевірятиме зразки всіх померлих від пневмонії в Україні на наявність коронавірусу.