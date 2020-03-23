Референс-лабораторія МОЗ може робити тисячу досліджень на коронавірус за день - Ляшко

КИЇВ. 23 березня. УНН. У референс-лабораторії Міністерства охорони здоров'я є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень для виявлення коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.