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Референс-лабораторія МОЗ може робити тисячу досліджень на коронавірус за день - Ляшко

Київ • УНН

 • 16744 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У референс-лабораторії Міністерства охорони здоров'я є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень для виявлення коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні в Україні наявні тести для експрес-діагностики, які будуть використовуватись сімейними лікарями, лікарями в інфекційних відділеннях, також частина буде передана бригадам, що працюють на виклик і також забезпечено ПЦР-тестами, які є золотим стандартом коронавірусноі діагностики. Ми маємо першу поставку, найближчим часом очікуємо другу", - сказав заступник міністра.

З його слів, турбуватись про те, що не вистачатиме тест-систем не потрібно.

"Ми отримали новітнє обладнання. Сьогодні у нас в референс-лабораторії є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень, плюс є 25 лабораторій тільки в системі охорони здоров'я, спроможність яких - робити 290 досліджень", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я перевірятиме зразки всіх померлих від пневмонії в Україні на наявність коронавірусу.

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